Conte, non solo l’ipotesi Serie A, su di lui il Manchester United

Secondo il quotidiano The Sun Antonio Conte sarebbe nel mirino della Premier League, in particolare del Manchester United.

Il Manchester United sarebbe interessato ad Antonio Conte. La notizia arriva direttamente dall’Inghilterra, cioè dal quotidiano inglese The Sun.

“Non ci sono solamente le squadre italiane su Antonio Conte. L’ex allenatore di Juventus, Inter, Chelsea e Tottenham, che recentemente è stato accostato a Napoli e Roma, potrebbe far ritorno in Premier League. Secondo quanto riportato dai colleghi della redazione del Sun, piacerebbe molto al Manchester United attualmente allenato da Ten Hag. Dall’Inghilterra rilanciano dunque una possibilità che potrebbe però concretizzarsi durante la prossima stagione. Conte ha infatti ricordato in un’intervista recente che non prende squadre in corsa e infatti i Red Devils starebbero valutando un suo inserimento solamente a partire dal 2024/2025, ipotesi da non scartare a priori.”

