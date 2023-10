Dopo la sfida tra Hellas Verona e Napoli l’ex azzurro Emanuele Giaccherini ha parlato ai microfoni di DAZN.

L’ex giocatore del Napoli Emanuele Giaccherini ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di DAZN dopo la sfida degli azzurri contro il Verona.

Secondo le sue parole il tecnico dei partenopei Rudi Garcia avrebbe fatto una buona scelta per quanto riguarda l’attacco.

Ecco le sue parole:

“Per me la scelta di Giacomo Raspadori è stata la chiave fondamentale per la vittoria. C’era un ballottaggio con Giovanni Simeone e Garcia ha scelto il prima; alla fine la ragione è stata dalla sua parte. Per me Raspadori è stato il migliore in campo. Ha dato pochi punti di riferimento e ha inventato l’assist per il gol di Matteo Politano, un po’ come fa Kvaratskhelia di solito. Poi è venuto sempre incontro, creando lo spazio in profondità alle sue spalle.”

