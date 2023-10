Verona-Napoli, Daspo per 36 tifosi: il motivo

In occasione della sfida tra Hellas Verona e Napoli è arrivato il Daspo per 36 tifosi della squadra ospite.

Prima della sfida tra Hellas Verona e Napoli c’è stato qualche spiacevole episodio culminato con il Daspo nei confronti di 36 tifosi azzurri.

Ecco quanto riportato in merito dal quotidiano Tuttosport:

“Secondo quanto riferito dalla Questura, sono stati bloccati circa 300 tifosi incappucciati: questi, con un’azione premeditata, hanno cercato il contatto con la tifoseria locale nei pressi del settore ospiti. Alcuni ultras partenopei sono stati fatti recare in Questura, e per 36 è scattato il Daspo, ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, oltre al contestuale allontanamento dalla provincia nei confronti di altrettanti sostenitori del Napoli. La gara avrà inizio alle ore 15 al Bentegodi, match per il quale erano stati venduti 3223 biglieti per i tifosi ospiti.”

