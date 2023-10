Torino, brutto infortunio al ginocchio per Schuurs

Il giocatore del Torino Perr Schuurs ha riportato un infortunio al ginocchio durante il match contro l’Inter.

Brutte notizie per il Torino: nella giornata di ieri, durante la sfida di campionato contro l’Inter, l’olandese Perr Schuurs è uscito dal campo in barella.

Il Corriere della Sera ha spiegato la situazione nel dettaglio:

“Il Torino è in ansia per Schuurs. Il difensore olandese è uscito dopo 5’ del secondo tempo della gara contro l’Inter (vinta dai nerazzurri per 3-0) a causa di una sospetta distorsione al ginocchio sinistra, dopo un contrasto con Calhanoglu. Il difensore granata ha appoggiato male a terra il piede e il ginocchio si è «girato». Juric a fine gara: ««Vediamo domani, le sensazioni non sono positive. Spero in un miracolo e che non ci sia niente di grave». L’infortunio è sembrato subito grave e il calciatore di Juric è uscito in barella, con le mani a coprire il volto e le lacrime. Confortato da alcuni compagni che, capita l’entità del problema, hanno chiamato immediatamente l’intervento dei sanitari e la sostituzione.”

Fonte foto: Flickr.com

