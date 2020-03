Caos diritti tv. SKY e DAZN chiedono lo sconto alla Lega

Si prepara il nuovo bando

La diffusione del coronavirus ha sconvolto le nostre abitudini, e anche il calcio ne sta risentendo soprattutto per quanto riguarda i diritti tv. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, in questi giorni ci sono stati contatti tra la Lega di Serie A e i broadcaster che detengono i diritti tv delle paritte del massimo campionato italiano, Sky e Dazn. I contatti sono stati frequenti, e dalle tv è arrivata una richiesta di un possibile sconto sulla cifra pattuita lo scorso anno (780 milioni di euro per Sky, 193 milioni per Dazn e Img). La proposta intereserebbere l’ultima tranche che le tv dovrebbero versare alla Lega e di conseguenza ai club, i quali sarebbero anche disposti a concedere lo sconto ma in cambio della garanzia di un sostegno in crescita per il prossimo triennio dal 2021 a 2024. Attualmente non esiste una clausola all’interno dei contratti che prevederebbe questa possibilità, ma si sta lavorando per mettere tutti d’accordo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’invito della SSC Napoli:”Alle 19:45 cantiamo tutti insieme”

Jueventus in allarme, perdite per 50 milioni

Asse di mercato Napoli-Torino, interessano tre granata

Ghoulam verso l’addio, pronti Barisic o Tsimikas

La Fiorentina ufficializza: “Pezzella e Cutrone positivi al coronavirus”

Euro2020 – Il nemico numero uno delle leghe europee

Tema allenamenti – E’ scontro in Lega, Agnelli contro Lotito ed Adl

Coronavirus, si aggrava la situazione. Oggi +2116 contagi e 250 morti

Emergenza coronavirus, il comunicato dell’ECA

Modugno:”UEFA? Scelta tardiva, sospensione obbligata”

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus:infermiera denuncia paziente

Coronavirus, Roche cede gratis il farmaco per l’artrite