Gravina:”I campionati vanno terminati. Euro 2020 da rinviare”

Le parole del presidente della FICG

Attraverso le pagine de Il Messaggero, Gabriele Gravina ha svelato i contenuti della riunione che si è tenuta al CONI per discutere del futuro dei campionati in Italia e del possibile rinvio degli Europei in programma a giugno. Ecco quanto dichiarato: “Sono state ore convulse, ho rappresentato le istanze del Governo, sono stato il primo a prendere la parola nella riunione al CONI, condividendo lo stop voluto dal governo e preannunciando che il Consiglio del giorno dopo avrebbe preso questa decisione”. Mi aspettavo più responsabilità da parte di tutti i coinvolti. Dà visibilità, e tutti cercano di far sentire la propria voce. Ognuno ha il diritto di far valere i propri interessi. Di certo, avrei preferito che se ne parlasse tra di noi e che queste valutazioni fossero state fatte all’interno della Figc e poi annunciate a mezzo stampa. Prima che di forma, è una questione di sostanza”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caos diritti tv. SKY e DAZN chiedono lo sconto alla Lega

L’invito della SSC Napoli:”Alle 19:45 cantiamo tutti insieme”

Jueventus in allarme, perdite per 50 milioni

Asse di mercato Napoli-Torino, interessano tre granata

Ghoulam verso l’addio, pronti Barisic o Tsimikas

La Fiorentina ufficializza: “Pezzella e Cutrone positivi al coronavirus”

Euro2020 – Il nemico numero uno delle leghe europee

Tema allenamenti – E’ scontro in Lega, Agnelli contro Lotito ed Adl

Coronavirus, si aggrava la situazione. Oggi +2116 contagi e 250 morti

Emergenza coronavirus, il comunicato dell’ECA

Modugno:”UEFA? Scelta tardiva, sospensione obbligata”

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus:infermiera denuncia paziente

Coronavirus, Roche cede gratis il farmaco per l’artrite