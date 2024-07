Sky – Di Marzio: “Giornata decisiva per Spinazzola, il Napoli vuole chiudere”

Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe avviato definitivamente i contatti per lo svincolato (dalla Roma) Leonardo Spinazzola. La dirigenza vuole chiudere il prima possibile per regalare subito un altro rinforzo ad Antonio Conte. Già quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per trovare un’intesa, visto che le parti si ritroveranno per cercare un accordo. L’esterno arriverebbe in azzurro con un contratto biennale fino al 2026, ma bisogna ancora trattare i dettagli.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Non solo Napoli, anche il Besiktas pensa ad Hermoso

Rinnovo Kvaratskhelia ancora fermo, si attende un nuovo incontro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi