Non solo Napoli, anche il Besiktas pensa ad Hermoso

Il Napoli non sarebbe l’unico club ad aver messo nel mirino Mario Hermoso: sul difensore ci sarebbe anche il Besiktas.

Il nome di Mario Hermoso è accostato al Napoli ormai da un po’, tuttavia sul difensore dell’Atletico Madrid ci sarebbe anche il Besiktas.

La notizia è stata resa nota dal quotidiano Il Mattino:

“Dalla Turchia arrivano sirene di mercato che potrebbero preoccupare il Napoli. Stando a quanto raccontato dal portale Haberturk, il Besiktas è alla ricerca di un nuovo giocatore da aggiungere al proprio reparto arretrato e avrebbe messo gli occhi su Mario Hermoso, centrale che il club azzurro ha messo nel mirino da tempo e per cui sembrava essere ormai solo una questione giorni prima dell’annuncio ufficiale. I bianconeri hanno già finalizzato l’arrivo di Gabriel Paulista, difensore che si è liberato a zero dall’Ateltico Madrid proprio come Hermoso. Oltre al classe 1995, riportano dalla Turchia, il Besiktas sta valutando anche l’inserimento di Mats Hummels, in uscita dal Borussia Dortmund, che pure tentava Giovanni Manna e la dirigenza azzurra. La proposta sul tavolo per lo spagnolo, da parte del club guidato da Giovanni van Bronckhorst, è un contratto triennale. Il Napoli, invece, deciderà entro la fine di questa settimana se affondare il colpo o virare su altri obiettivi.”

