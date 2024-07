Rinnovo Kvaratskhelia ancora fermo, si attende un nuovo incontro

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, che attualmente sarebbe ancora ferma.

Non ci sarebbero novità per quanto riguarda la trattativa relativa al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa però sapere che sarebbe previsto a breve un nuovo incontro.

Di seguito quanto si legge:

“Kvara può tornare a casa soddisfatto, orgoglioso, felice. Pronto a diventare padre per la prima volta e poi, se vorrà, anche il frontman del Napoli di Conte. Il giocatore più pagato della rosa, il leader tecnico, la capitale delle ambizioni azzurre: è incedibile e il rinnovo lo aspetta, manca il suo autografo. Manca ancora qualcosa, sì, ma ora sono tutti pronti a parlarne ancora: dopo il blitz di De Laurentiis e Manna a Düsseldorf per incontrare lui e il suo agente, andrà in scena un altro incontro.”

