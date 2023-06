Ritiro Napoli, Garcia sceglierà le avversarie delle gare amichevoli

Secondo il quotidiano Il Mattino Rudi Garcia sceglierà le avversarie delle sfide amichevoli del Napoli durante il ritiro estivo.

Dopo l’arrivo al Napoli di Rudi Garcia, la squadra si prepara al consueto ritiro estivo. Le destinazioni prescelte sono, come orami di consueto, Dimaro Folgarida e Castel Di Sangro. Oltre ai quotidiani allenamenti la squadra affronterà anche qualche sfida amichevole. Le avversarie in questione non sono ancora note, ma l’edizione odierna de Il Mattino riporta un interessante. Secondo le parole del quotidiano sarà Rudi Garcia a decidere chi saranno le squadre contro le quali il Napoli affronterà tali sfide.

Ecco quanto si legge:

“Sarà Rudi Garcia a decidere le amichevoli del Napoli in ritiro tra Dimaro Folgarida e Castel di Sangro. L’allenatore sta organizzando frettolosamente il ritiro e ha accettato il piano di De Laurentiis, senza trasferte all’estero.”

