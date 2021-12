Criscitiello: “Brutto periodo per il calcio italiano, le due uniche notizie belle arrivano dal Napoli”

Michele Criscitiello parla dell’emergenza Covid che sta investendo lo sport.

Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione SportItalia Mercato, ecco quanto dichiarato:

“Questo è un periodo tremendo per il calcio italiano. L’emergenza Covid purtroppo sta investendo anche lo sport più amato e seguito. Le due uniche notizie belle arrivano dal Napoli. Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne, per fortuna, sono guariti dal Covid e saranno a disposizione di mister Spalletti per la Juventus”.