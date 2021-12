Toronto-Insigne, l’offerta di contratto: le cifre al netto delle tasse canadesi

Toronto-Insigne, le cifre dell’offerta

Ultime mercato Napoli – Toronto-Insigne, offerta di contratto davvero irrinunciabile e non stupisce che il capitano del Napoli stia davvero prendendo in considerazione di trasferirsi in Mls. Come saputo da SportMediaset, infatti, c’è un contratto quinquennale che prevede uno stipendio da 11,5 milioni di dollari Usa a stagione. Che, al netto delle tasse canadesi, sono 6/6,5 milioni. Tradotto in euro: 5,7 milioni all’anno. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, sarebbero previsti alcuni “benefit” come la casa e l’auto.

