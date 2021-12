Napoli avviati contatti con il Manchester United per Tuanzebe: svelata la formula dell’operazione

Napoli avviati i contatti con il Manchester per Tuanzebe

Calciomercato – Il Napoli ha avviato i contratti con il Manchester United per Axel Tuanzebe, difensore inglese dell’Aston Villa ma di proprietà del Manchester United. Il club azzurro è interessato al giocatore ed ha avviato i contatti con i Red Devils per capire se ci sia la possibilità di passare da un prestito all’altro. Il Napoli, infatti, attende di capire se può acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. A riportarlo è il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio.

Ecco chi è Tuanzebe

Axel Tuanzabe è nato nella Repubblica Democratica del Congo nel 1997 e dal 2005 è entrato a far parte delle giovanili del Manchester United. A 19 anni ha esordito in prima squadra dopo aver vinto 2 Premier League Under 21. Tra i più promettenti dell’Academy, non ha riscontrato lo stesso successo con i grandi, andando in prestito già in passato sempre all’Aston Villa. La sua migliore qualità è il suo ruolo di “jolly” nella squadra: oltre a difensore centrale, infatti, può ricoprire senza problemi il ruolo di terzino e anche di mediano.

