Morte Maradona: il dottor Luque non ha eseguito l’operazione

La morte di Maradona resta ancora una vicenda alquanto contorta e nuovi elementi stanno spuntando nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, il dottor Leopoldo Luque non avrebbe operato al cervello l’ex calciatore lo scorso 3 ottobre. Il medico era in sala operatoria ma non sarebbe stato lui a rimuovere l’ematoma.

Secondo gli inquirenti, l’uomo stravedeva per il Pibe de Oro e voleva passare alla storia per colui che gli aveva salvato la vita ma non è stato così. Inoltre, nei giorni successivi e fino al decesso, non avrebbe ricevuto la dovuta assistenza.

