Crscitiello, Napoli: “De Laurentiis? l’unico suo merito è aver indovinato l’allenatore, squadra imbufalita per due motivi”

Michele Criscitiello, giornalista, ha commentato su TuttoMercatoWeb il momento del Napoli. Nel suo editoriale si è espresso anche sul presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e su Gattuso.

“Nel frattempo il Napoli continua a spadroneggiare e, come accaduto in passato con Sarri, anche in questo caso De Laurentiis ha un solo merito: aver indovinato l’allenatore. Dopo aver sbagliato Ancelotti, che gli ha fatto crollare il valore della rosa, il Presidente ha fatto bingo con un allenatore manager, aziendalista e imprenditore che gestisce le squadre come fossero di sua proprietà. Questo è il vero segreto del Napoli e pensate se Gattuso avesse avuto un Presidente da De Laurentiis dove sarebbe adesso. Gattuso rema verso la riva, ADL è il vento. Calciatori imbufaliti perché non hanno preso gli stipendi alle scadenze pattuite, la grande fesseria di non presentarsi a Torino contro una Juventus che avrebbe concesso molto e il punto di penalizzazione.

Il Napoli quest’anno ha chiuso in perdita il bilancio ma grazie alle riserve accumulate negli anni, De Laurentiis non ci ha rimesso se non qualche soldo sul compenso annuo per lui e la sua famiglia. Se aggiungiamo i soldi che sta buttando a Bari (tanti quelli dello scorso anno) capiamo che per il numero 1 del Napoli non è un momento facile. Un bel grazie a Gattuso che mantiene a galla la barca. Intanto la devozione per Diego la confonde con scaramanzia”.

