Napoli, c’è stata una chiacchierata tra Garcia ed Anguissa

La Gazzetta dello Sport ha riportato un retroscena relativo al tecnico del Napoli Rudi Garcia ed al centrocampista Frank Anguissa.

Il nuovo tecnico del Napoli Rudi Garcia avrebbe avuto una chiacchierata con il centrocampista azzurro Zambo Anguissa. I due hanno già avuto modo di conoscersi in quanto l’allenatore era seduto in passato sulla panchina del Marsiglia, club in cui ha giocato proprio il giocatore originario del Cameroon.

A riportare il retroscena ci ha pensato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“Una chiacchierata esplorativa l’ha già fatta con Frank Anguissa. Suo perno nel gioco del Marsiglia e personalità influente nello spogliatoio. Proprio in questi giorni a sottolinearne questo ruolo, dalla Georgia Khvicha Kvaratskhelia ha raccontato come prima della trasferta con la Lazio a inizio settembre, una chiacchierata con Anguissa gli fece capire quale sarebbe stato l’approccio giusto con il campionato italiano.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Nigeria, Osimhen: “Ecco cosa faccio prima delle gare”

Napoli, ecco perché Garcia avrebbe convinto De Laurentiis

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Manchester United cambia obiettivo per la porta