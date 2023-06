Napoli-Garcia, spuntano le prime idee del tecnico

La Gazzetta dello Sport si è soffermata su qualche eventuale idea di Rudi Garcia relativa ai moduli da schierare in campo con il Napoli.

Rudi Garcia è il nuovo tecnico del Napoli solo da qualche giorno, nonostante ciò avrebbe già in mente qualche modulo relativo allo schieramento in campo della squadra.

“Garcia nella sua carriera ha dimostrato di non essere rigido nel modo di far giocare le proprie squadre, ma di saperlo adattare alle qualità dei propri calciatori. Ecco perché, pur partendo dal 4-3-3, non saranno precluse varianti. Una prima delle altre: il 4-2-3-1. Un sistema che a volte ha usato anche Spalletti ed è utile anche per valorizzare le qualità di Giacomo Raspadori, brillante anche con la nazionale ieri nella vittoria in Olanda. Però è chiaro che prima di giocare con maggiori soluzioni in avanti, bisognerà verificare che funzionino bene gli equilibri in chiave difensiva. E soprattutto capire che tipo di giocatori arriveranno a centrocampo, il reparto dove numericamente dovrebbero esserci i maggiori cambiamenti.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Nigeria, Osimhen: “Ecco cosa faccio prima delle gare”

Napoli, ecco perché Garcia avrebbe convinto De Laurentiis

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Manchester United cambia obiettivo per la porta