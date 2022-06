In arrivo Ostigard come quarto centrale

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa avanzata per portare il difensore in azzurro:

“Tuanzebe è tornato allo United, il Napoli ha scelto Østigard come quarto centrale. Costerà qualcosa in più di quattro milioni, col Brighton l’intesa è ad un passo, il calciatore non vede l’ora di rientrare in Italia dopo l’esperienza di sei mesi in prestito al Genoa”.