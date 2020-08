Chiariello: “Il Napoli vuole Boga per sostituire Callejon!”

Per Umberto Chiariello è Boga il nome su cui il Napoli punta per sostituire lo spagnolo

Le dichiarazioni del famoso giornalista arrivano nel corso di Campania Sport, programma in onda su Canale 21:“Il Napoli vuole Jeremie Boga per sostituire Callejon, questo è certo: è l’unico che vuole davvero comprare. In Boga il Napoli vede il nuovo Ezequiel Lavezzi, un calciatore devastante con la sua velocità e le sue giocate: per questo alla fine punterà su di lui, fidatevi. Hirving Lozano? Il messicano resta a prescindere.Dalle informazioni in mio possesso i progetti per l’attacco sono questi: il Napoli vuole Lorenzo Insigne, Hirving Lozano, Jeremie Boga e Matteo Politano come esterni. L’idea societaria sembra essere questa”, ha concluso Chiariello.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – Non solo Milik, la Juve vuole anche Fabian!

Clamoroso – Ben Godfrey, il difensore inglese tenta il Napoli: scippo al Milan?

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Altro che girini o anguille: ecco come nuotano gli spermatozoi