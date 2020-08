Calciomercato – Non solo Milik, la Juve vuole anche Fabian!

Clamorosa indiscrezione di mercato che arriva dalla Spagna: la Juventus su Fabian Ruiz

Otre Milik, la Juventus sembra aver messo nel mirino anche un altro calciatore del Napoli: Fabian Ruiz. La notizia arriva dal sito specializzato DonBalon, secondo cui, Sarri starebbe pensando seriamente di rivolgersi alla società azzurra per fare un sondaggio per Fabian Ruiz. La “Vecchia Signora”, sembrerebbe dunque disposta a sfidare il Liverpool per il talentuoso centrocampista del Napoli. ADL, a tal proposito, ha ribadito più volte che lo farà partire soltanto in presenza di offerte irrinunciabili.

