Calciomercato Napoli – Giuntoli lavora sul mercato in uscita: previste almeno 6 cessioni!

Calciomercato Napoli – Giuntoli sarà impegnato anche sul fronte cessioni

Con l’arrivo di Victor Osimhen, il Napoli sarà impegnato a concretizzare altre operazioni di mercato sia in entrata che in uscita. Il DS azzurro, Cristiano Giuntoli, stando a quanto riportato da Tuttosport, si sta muovendo per alleggerire l’organico di tutti gli attaccanti che non rientrano nel progetto tecnico-tattico di mister Gattuso.

Il Napoli primo nome della lista è quello di Milik. Il Napoli chiede solo soldi o, in alternativa, un calciatore che possa servire a Ringhio: Bernardeschi dalla Juventus oppure Under dalla Roma. Poi, Llorente e Younes che sono già stati promessi al Benevento in cambio di una somma di poco superiore ai 10 milioni. Quindi toccherà a Lozano, magari in prestito al Parma, Ounas ed Allan (quest’ultimo quasi certamente finirà all’Everton). Giuntoli ha in programma quindi ben sei cessioni per sfoltire l’attacco azzurro.

