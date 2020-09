Caso Diawara – Si dimette il segretario giallorosso Longo

Il portale tuttomercatoweb.com riporta in merito alle dimissioni del segretario generale della AS Roma Pantaleo Longo.

Pantaleo Longo sarebbe arrivato a questo decisione a valle del caso Diawara. L’ex Napoli non faceva parte della lista per la partita disputata a Verona, contro l’Hellas, dai giallorossi. La vicenda è costata la sconfitta a tavolino per gli uomini di Fonseca, i quali non sono andati oltre lo 0-0. Il club presenterà ricorso – secondo tuttomercatoweb – ma la decisione del segretario Longo sembra essere confermata.

