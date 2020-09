Koulibaly, Psg pista concreta. Con la sua cessione si finanzieranno due colpi

Koulibaly potrebbe andare al Psg

Come riportato da Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, la pista che porterebbe Koulibaly al Psg sembra essere molto concreta. Il club parigino, avrebbe soddisfatto le richieste economiche avanzate da De Laurentiis. La situazione potrebbe sbloccarsi a breve, così come il mercato azzurro in entrata. Con la cessione del senegalese, verranno finanziati i colpi di Sokratis Papastathopoulos e Jordan Veretout.

