Benevento – In arrivo un rinforzo per l’U16

Benevento U16 – In arrivo Alfonso Palladino.

L’aveva cercata tanto e alla fine l’ha ottenuta dopo tanti sacrifici e ottime prestazioni effettuate in campo. Stiamo parlando di Alfonso Palladino, classe 2005, che secondo quanto raccolto in esclusiva da Tutto Calcio Giovanile torna ufficialmente a vestire la maglia del Benevento, stavolta non quella dell’U14 ma quella dell’Under 16 del tecnico Dario Rocco.

Palladino, ruolo terzino destro ma all’occorrenza anche sinistro, è cresciuto nella scuola calcio “Usd San Nicola” di Castello di Cisterna per poi trasferirsi nel 2015 alla Real Casarea della coppia dirigenziale Maione-Tanucci.

Tra il 2015 e il 2018 Palladino ha giocato a Casalnuovo di Napoli quindi con la Casarea nelle categorie U11, U12 e U13 per poi effettuare il grande passo al Benevento Under 14 nel 2018. Alla fine della stagione il ragazzo non ha piu’ continuato in giallorosso ed è passato alla Casertana U15.

In passato per il ragazzo c’è stata anche una bellissima esperienza vissuta al “Mundialito” a Barcellona dopo un’attenta selezione effettuata proprio dal club blaugrana in Italia.

Ora il Benevento, con un ritorno di fiamma improvviso, lo ha “ripreso” (manca solo la firma che avverrà in questi giorni) convinto dalla sue qualità e dall’ottimo campionato giocato sulla fascia con i falchetti nello scorso anno.

