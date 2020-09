Auriemma:”Suarez? La magistratura indaghi, chi ha organizzato tutto?”

Auriemma sul caso Suarez

Attraversoil suo account ufficiale Twitter, Raffaele Auriemma ha detto la sua in merito al caso della cittadinanza di Luis Suarez. Ecco quanto riportato:

“La vera domanda è: chi ha organizzato la truffa per l’esame di italiano di Luis Suarez? Non basta punire i professori infedeli e pizzicati attraverso le intercettazioni telefoniche: ora la Magistratura dovrà farsi dire chi erano i mandanti che avevano apparecchiato questo imbroglio per permettere all’attaccante uruguaiano di prendere il passaporto italiano”.

