Nocerina – Acquistato un altro under in pochi giorni

Nocerina – Un altro colpo under in pochi giorni.

Altro colpo “Under” messo a segno dalla Nocerina, club campano che giocherà nella prossima stagione nel campionato di serie D, che dopo aver ufficialmente prelevato nei giorni scorsi il centrocampista classe 2003 Edoardo Esposito, si assicura anche le prestazioni sportive di un roccioso difensore.

Operazione Esposito-Nocerina portata a termine dal D.S. dei molossi Riccardo Bolzan con l’Avv. Diego D’Orta. Infatti, secondo quanto raccolto da Tutto Calcio Giovanile, il club molosso ha acquistato a titolo definitivo il classe 2001 Pasquale Campanile, reduce da due stagioni giocate nel settore giovanile della Juve Stabia, prima con la Berretti (2018-19), poi con la Primavera gialloblù (2019-20) agli ordini di mister Luca Fusco (ora tecnico del Sorrento in serie D).

In precedenza il ragazzo aveva maturato esperienze anche nelle giovanili del Teramo in Abruzzo per poi approdare al club di Castellammare di Stabia (NA).

Sul forte difensore nelle scorse settimane si è “avventata” la Nocerina con il D.S. Riccardo Bolzan che è riuscito a chiudere l’operazione a titolo definitivo. Per Campanile, quindi, la Nocerina rappresenta la prima avventura “con i più grandi”, vedremo se il ragazzo saprà ritagliarsi uno spazio importante in serie D in un girone G che si preannuncia di ferro con all’interno avversari del calibro di Gladiator, Savoia, Giugliano, Nola e Afragolese.

Di seguito le dichiarazioni in esclusiva rilasciate dall’Avv. Diego D’Orta dell’Agenzia “Black Football Boots Gruppo D’Orta Management”, che ha contribuito attivamente alla conclusione dell’operazione. Tra l’altro si tratta, quindi, nel giro di pochi giorni di un “doppio colpo” messo a segno dall’entourage del Gruppo D’Orta con entrambi i ragazzi ceduti alla Nocerina. Ecco le sue parole:

“Tutto il nostro gruppo è soddisfatto per aver chiuso l’ennesima operazione di mercato. Campanile è un difensore centrale con una struttura fisica importante e va alla Nocerina in serie D per ritagliarsi uno spazio importante. Nel recente passato il ragazzo ha giocato nei settori giovanili di Teramo e Juve Stabia partendo sempre dal primo minuto risultando spesso tra i protagonisti durante le gare”.

