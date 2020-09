Cavese – Rinforzo importante per l’attacco dell’U15

Cavese U15 – In arrivo un bomber da 30 gol.

Dopo aver disputato un ottimo campionato nella scorsa stagione con la categoria Under 14 Regionale della scuola calcio “United Angri”, il giovane calciatore classe 2006 Antonio Vitale è diventato nelle scorse ore un nuovo rinforzo della Cavese Under 15 serie C allenata nella prossima stagione da mister Landri.

Vitale, nello scorso campionato, ha segnato circa 30 gol, ruolo attaccante centrale, dotato di buona tecnica e fiuto del gol, ha saputo anche destreggiarsi alla grande come esterno d’attacco.

Grande gioia in casa “United Angri” da parte del Presidente Giuseppe Carrotta e del Direttore Generale Criscuolo Vincenzo per aver dato la possibilità al giovane Vitale di giocarsi la proprie chances nel professionismo.

