Pistocchi:”Il caso Suarez è una vergogna, si capisce che c’entra il calcio”

Maurizio Pistocchi, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live parlando del caso Suarez vera e proprio protagonista del giorno. Ecco quanto dichiarato:

Suarez? Episodio vergognoso, penso alle persone che sono in Italia per lavoro o che hanno figli nati in Italia e che non possono avere la cittadinanza. Queste cose minano la credibilità del Paese. C’è un’indagine in corso, io non ho la minima idea di ciò che abbia scritto la Gazzetta e non so se tutto sia stato organizzato dalla Juventus. Nelle intercettazioni però è evidente che c’è il calcio di mezzo, ora aspettiamo pazientemente e fiduciosamente le indagini della magistratura.”

