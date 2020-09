La reazione social alla vicenda sulla cittadinanza italiana a Suarez

Un’inchiesta della GdF e della Procura di Perugia si sta concentrando sull’esame di italiano fatto all’Università di Perugia da Luis Suarez (non indagato) per ottenere la cittadinanza italiana. Gli inquirenti ritengono infatti che quello dell’ex giocatore del Barcellona sia stato un “esame farsa” in una seduta fatta “ad hoc”. Questo ha scatenato l’ironia dei social, che con l’hashtag #suarez si sono riempiti di meme. In uno di questi l’attaccante si è trasformato in Renzo Bossi, che in passato ha avuto qualche problema per una laurea conseguita in Albania