Acerbi chiarisce con l’Inter, ha detto “ti faccio nero”

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su quanto accaduto tra Francesco Acerbi e Juan Jesus. Il giocatore dell’Inter, durante la giornata di ieri, è stato ascoltato dalla società: “Ieri ha incontrato la dirigenza dell’Inter, ribadendo ancora una volta di non aver detto nulla di razzista. Sembra che nella ricostruzione del difensore la frase pronunciata sia stata «ti faccio nero»“.

Da qui poi Acerbi ribadisce più volte “Juan Jesus mi ha frainteso”. Al momento l’Inter è in attesa dell’eventuale sanzione ai danni del difensore, alla luce di quanto raccolto dalla Procura, il Giudice sportivo emanerà la sentenza. Intanto i nerazzurri non vogliono assolutamente che il loro nome venga accostato alla parola razzismo, e in base all’esito finale di questa brutta storia, saranno presi provvedimenti adeguati. E con questo non si intende solo una multa, ma anche una possibile valutazione sul futuro del giocatore.

