Samardzic, dopo il Napoli anche il Barcellona su di lui

Dopo l’interesse da parte del Napoli il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic sarebbe stato notato anche dal Barcellona.

Lazar Samardzic non sarebbe soltanto nel mirino del Napoli, bensì anche del Barcellona. La notizia è stata riportata da Sport ma ripresa in seguito da Tuttomercatoweb:

Di seguito quanto si legge:

“L’area scouting del Barcellona sta scandagliando in modo molto ampio il mercato dei centrocampisti e degli esterni. Deco ha preferenze chiare e a centrocampo piace in particolare Matts Wieffer, del Feyenoord, giocatore che gli scout catalani hanno seguito spesso, ma anche il centrocampista serbo Lazar Samardzic. È serbo-tedesco, gioca nell’Udinese e la sua clausola d’uscita si aggira sui 35 milioni di euro. Napoli e Inter sono le squadre più interessate a lui per l’estate, scrive Sport, ma il suo gioco piace molto al Barça, che potrebbe decidere di fare un tentativo.”

