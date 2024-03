Napoli, Raspadori potrebbe andar via solo ad una condizione

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori potrebbe lasciare il club azzurro soltanto in una determinata condizione.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato il punto della situazione sull’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori. Quest’ultimo è legato al Napoli con un contratto che scadrà nel 2028, tuttavia secondo quanto si legge sul noto quotidiano, potrebbe lasciare il club in caso arrivasse un’offerta importante.

Di seguito quanto si legge:

“il futuro di Giacomo è ancora tutto da scrivere: il contratto col Napoli è ancora lungo (scadenza 2028) e l’investimento è stato importante. De Laurentiis lo ha prelevato dal Sassuolo nell’estate 2022 per 35 milioni di euro e si aspetta un’offerta superiore per prendere in considerazione un eventuale addio.”

