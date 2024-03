La Gazzetta dello Sport – ADL vuole Ferguson: è l’erede perfetto di Zielinski

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse di Aurelio De Laurentiis, per Lewis Ferguson: “Centrocampista di qualità, abile incursore e realizzatore efficace. I rossoblù, consapevoli del suo valore, gli hanno prolungato il contratto in estate fino al 2027. Il che vuol dire che servirà un’offerta di spessore, da almeno 25 milioni di euro, per convincere Saputo a intavolare una trattativa.

Tutto però passa per la qualificazione alla prossima Champions League, inevitabilmente. Non tanto per le risorse necessarie all’investimento, perché il Napoli è sempre in salute dal punto di vista finanziario. È indispensabile piuttosto per attirare lo scozzese, che è seguito con attenzione da altri top club. La possibilità di giocare la massima competizione europea può essere considerata comprensibilmente una discriminante per Ferguson”.

