Napoli, De Luca contrario alla festa Scudetto in più piazze

Napoli, il parere di De Luca sulla festa Scudetto

Negli ultimi giorni si è parlato tanto dell’organizzazione a Napoli della festa Scudetto, ipotizzando una sorta di giro per le piazze più importanti della città. L’idea è stata proposta anche al Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, che secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino non sarebbe propenso a questo tipo di soluzione. Ecco quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

“La posizione della Regione, presieduta dal Presidente Vincenzo De Luca, è chiara. Fa sapere di non essere favorevole ad accettare l’idea che si moltiplichino le piazze della festa, pur avendo ribadito di voler contribuire economicamente alla grande festa di Napoli e del Napoli”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

