Festa Scudetto Napoli, De Laurentiis chiede 10mila agenti

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma su una richiesta di Aurelio De Laurentiis relativa alla festa Scudetto che avverrà a Napoli.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto l’operato di almeno 10mila agenti in occasione della festa Scudetto che avverrà nel capoluogo partenopeo.

Ne parla il Corriere del Mezzogiorno:

“L’obiettivo è delocalizzare i festeggiamenti in più piazze della città per evitare concentrazioni e sovraffollamenti: oltre piazza del Plebiscito , saranno impegnate piazza Mercato, la piazza di Scampia e un’area di parcheggio a Bagnoli. Inoltre, per arginare il prevedibile ed enorme flusso di tifosi provenienti dall’area metropolitana e dalle altre province campane maggiormente coinvolte dall’euforia dei festeggiamenti, si sta ipotizzando di promuovere alcuni eventi di intrattenimento tra Portici, il lungomare di Castellammare di Stabia, Pomigliano d’Arco, Nola e l’area del mercato ortofrutticolo di Giugliano (oltre che nelle altre province regionali).Intanto il patron De Laurentiis ha lanciato l’allarme ed ha calcolato anche quanti soldi ci vorranno: circa tre milioni che potrebbero provenire dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli e dagli altri Comuni coinvolti nel programma delle iniziative, oltre che dagli industriali che si candiderebbero a sostenere come sponsor i costi delle manifestazioni. Inoltre il presidente azzurro ha posto l’accento sulla questione forze dell’ordine: ha chiesto prioritariamente che sia fornita la migliore copertura a difesa della incolumità collettiva (occorrerebbero — secondo lui — almeno 10mila agenti) e in particolare per i calciatori azzurri che avranno bisogno di essere scortati per spostarsi da una piazza all’altra.”

