Napoli-Liverpool, Spalletti: “Mi sono operato a Milano per un incidente avuto domenica. Ringrazio la talpa”

Napoli-Liverpool, conferenza stampa di Luciano Spalletti

Conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia del match di Champions League tra Napoli e Liverpool. Ecco quanto dichiarato:

Sull’incidente: “Ho avuto un incidente domenica mattina mentre venivo al centro per Sirigu e Demme. E’ stata riscontrata la frattura della clavicola, poi tramite i medici ci siamo messi in contatto col nostro riferimento Castagna, a Milano sono stati gentilissimi. 7 ore di viaggio, alle 4 mi hanno atteso, hanno fatto ulteriori accertamenti, alle 11 hanno trovato uno spazio per operarmi, sono uscito alle 3 e mi hanno dimesso alle 7. Tramite un amico sono tornato a Castel Volturno stanotte, è tutto ok, ho saltato solo l’allenamento di ieri, ma ho il mio capitano qui per appoggiarmi (ride, ndr). Ringrazio anche la talpa di Castel Volturno che ha diffuso la notizia, ce ne sono in ogni centro e c’è anche qui. C’è chi vive per queste cose qui altrimenti non ha spazio sui giornali”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, report allenamento: Lozano torna in gruppo

UFFICIALE, Udinese – Rottura del legamento crociato per Masina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Napoli-Liverpool, Lavezzi a sostegno degli azzurri al “Maradona”