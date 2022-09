Napoli-Liverpool, Di Lorenzo: “Con entusiasmo e qualità possiamo metterli in difficoltà”

Napoli-Liverpool, conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo

Conferenza stampa di Di Lorenzo alla vigilia di Napoli-Liverpool. Ecco le sue parole:

“Giocare questa competizione è importante per tutti noi. Cercheremo di fare una grande partita contro una grande squadra. Spinti dal nostro pubblico metteremo in campo tutte le nostre qualità. Con entusiasmo e qualità possiamo metterli in difficoltà. Hanno grandi individualità, dobbiamo lavorare bene in fase difensiva. Giocheremo con personalità per dimostrare che siamo una squadra forte”

