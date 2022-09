Napoli, report allenamento: Lozano torna in gruppo

Napoli, durante la seduta odierna di allenamento in vista del Liverpool Hirving Lozano è tornato con il gruppo.

Alla vigilia della sfida con il Liverpool l’attaccante del Napoli Hirving Lozano ritorna ad allenarsi con il resto del gruppo squadra. Il giocatore ha riportato un infortunio durante la sfida contro la Lazio che inizialmente sembrava davvero serio. Dopo i dovuti controlli ogni brutta sensazione è stata però spazzata via.

Come sempre la SSC Napoli ha riportato il programma quotidiano di allenamento:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Liverpool in programma allo Stadio Maradona domani alle ore 21 per la prima giornata di Champions League. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello si è allenata sul campo 1 dove ha svolto lavoro tecnico tattico, esercitazione su calci piazzati e partita a campo ridotto. Lozano ha svolto l’intera sessione in gruppo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e campo. Demme terapie e personalizzato in campo.”

