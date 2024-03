Napoli, ecco chi sostituirà Calzona durante gli allenamenti

Il quotidiano Repubblica si concentra sulle ultime in casa Napoli, in particolare sul provvisorio sostituto di Francesco Calzona.

Francesco Calzona non riuscirà a seguire il Napoli nei prossimi allenamenti in quanto è partito per la Slovacchia con la propria Nazionale.

L’edizione odierna di Repubblica riporta il nome del suo sostituto nel corso dei prossimi giorni:

“Ma il lavoro del nuovo tecnico inizia a pagare. Non era infatti mai successo in campionato che il Napoli rimanesse imbattuto per 5 partitIle di seguito e non è un caso che la squadra abbia ritrovato solidità solo con l’arrivo di Calzona. Ma lo stop della Serie A sarà lo stesso tribolato per il Napoli, costretto a fare a meno della guida di Calzona, volato subito a Bratislava per onorare i suoi impegni di ct in Slovacchia. Al suo posto sarà Gianluca Grava a dirigere da giovedì — dopo tre giorni di vacanza — gli allenamenti (“Potrò però seguirli grazie al drone”, ha però assicurato il tecnico calabrese) a Castel Volturno, dove non ci saranno nemmeno i 10 giocatori convocati dalle loro Nazionali. Continueranno le esercitazioni per la difesa, che nelle ultime 9 gare ha sempre subito gol e deve ritrovare compattezza.”

