Napoli, agente Di Lorenzo: “Parole di Garcia interpretate male”

L’agente di Giovanni Di Lorenzo Mario Giuffredi ha parlato brevemente del Capitano del Napoli ai microfoni di “Si Gonfia la Rete”, trasmissione in onda su “Radio Crc”.

Di seguito le sue parole:

“Quando c’è una ripartenza come è successo al Napoli, che ha cambiato allenatore e Direttore sportivo, le difficoltà sono tante anche se la squadra è più o meno la stessa. La stessa cosa è successa alla Lazio, che l’anno scorso è arrivata seconda. Ci può stare di non ripetere la stessa stagione. Non è vero che Rudi Garcia voleva togliere la fascia di capitano a Di Lorenzo, è una persona di spessore e intelligente, conosceva il valore del mio assistito e le sue parole sono state interpretate male dai giornalisti.”