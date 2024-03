Cheddira vuole tornare al Napoli: le parole del suo agente

Bruno Di Napoli, agente di Cheddira, ha affermato ai microfoni di “Si Gonfia la Rete” che il giocatore vorrebbe tornare a Napoli.

Bruno Di Napoli, agente di Cheddira, è intervenuto ai microfoni di “Si Gonfia la Rete”, trasmissione in onda sulle frequenze di “Radio Crc”.

Secondo le sue parole il giocatore vorrebbe tornare a vestire la maglia azzurra:

“Per tutti i calciatori giocare allo Stadio Maradona rappresenta un sogno. Cheddira ha dimostrato di poter fare questa categoria. Adesso sta realizzando anche qualche rete in più. L’obiettivo è quello di tornare a Napoli e ritagliarsi un proprio spazio. Nel caso in cui il Napoli non riuscisse a raggiungere la qualificazione in Champions League ci sarà un reset generale sul mercato. Innanzitutto andranno fatte valutazioni tecniche e si dovrà aprire un nuovo ciclo. Cheddira è un calciatore duttile che in coppia può fare ancora meglio. Sicuramente potrebbe far parte della rosa del Napoli. A gennaio non ha voluto lasciare il Frosinone nonostante le offerte perché il suo obiettivo è quello di salvarsi con il club. L’obiettivo poi è quello di tornare a Napoli e dimostrare il proprio valore in una squadra importante e blasonata. Con il Frosinone ha fatto una prima parte di stagione importante, poi ci sono stati tanti infortuni soprattutto in difesa. In diverse partite hanno giocato senza terzini. È una bella lotta salvezza quest’anno dove sono coinvolte ben sette squadre. Vedremo questo da qui alla fine della stagione. Non ho avuto colloqui con Micheli e Meluso, è presto al momento. So soltanto che stanno seguendo Cheddira con attenzione come fanno sempre e siamo contenti.”