Toronto FC, il presidente: “Insigne? L’ho scoperto grazie ad un sito internet”

Il presidente del Toronto FC racconta di come è venuto a conoscenza di Lorenzo Insigne

Bill Manning, presidente del Toronto FC ha raccontato a Sasktoady.ca di come è venuto a conoscenza di Lorenzo Insigne e di come l’affare tra il capitano del Napoli ed il club canadese sia nato.

Queste le sue parole:

“La scorsa estate sono andato sul sito di Transfermarkt per vedere quali giocatori della Nazionale italiana che aveva vinto l’Europeo era in scadenza. Lorenzo era uno di questi. Ho iniziato a segnarmi i giocatori che pensavo fossero di livello mondiale e che pensavo avrebbero avuto un valore commerciale in questo mercato. Lorenzo Insigne è stato il primo nome di questa lista”.

