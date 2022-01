Cannella: “Fabian? Il Napoli non lo lascerà al suo destino, su Meret…”

L’esperto di mercato dice la sua sul futuro di due azzurri

Giuseppe Cannella ha parlato a Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Nel suo intervento l’operatore di mercato ha detto la sua sul futuro in azzurro di Fabian Ruiz e Alex Meret.

Queste le sue parole:

“Sono convinto che Fabian Ruiz non sarà lasciato al proprio destino. Il Napoli cercherà di rinnovargli il contratto, le parti staranno già discutendo. Il centrocampista è ancora giovane e ha un grande mercato. Meret? Il portiere resterà al Napoli, non ci sono dubbi. La società azzurra non si priverà di un calciatore così bravo”.

