Bacconi, Napoli: “Mertens sempre per terra, Elmas non mi piace”

Il match analyst dice la sua su due giocatori azzurri

Adriano Bacconi, match analyst, ha rilasciato delle dichiarazioni a “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale Otto, commentando la vittoria del Napoli per 1-0 contro la Sampdoria.

Queste le sue parole:

“Elmas ha disputato una grande partita contro i blucerchiati? A me continua a non piacere. Ha sempre la testa bassa, non mi convince negli inserimenti.

Mertens? Per come la vedo io, il centravanti fa troppe sceneggiate, sta sempre a terra. Anche in occasione della rete realizzata da Andrea Petagna contro la Sampdoria, era caduto a terra. A volte potrebbe evitare certi comportamenti”.

