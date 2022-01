Venerato: “Insigne sarebbe rimasto al Napoli con l’ingaggio attuale”

L’esperto di mercato rivela degli importnati retroscena su Lorenzo Insigne

Ciro Venerato ha rilasciato ha rivelato a Goal Show, trasmissione in onda su Televomero, degli importanti retroscena su Lorenzo Insigne.

Queste le sue parole:

“L’Atletico Madrid ha offerto 5.5 milioni si euro a Insigne, il Newcastle ha offerto 7 milioni, l’Inter era ferma a 4 milioni più bonus: ho parlato io con Marotta. Lorenzo Insigne, proprio perché ama questa maglia, chiamò Vincenzo Pisacane e contro il parere di quest’ultimo che aveva capito l’aria che tirava, chiese al suo agente di interpellare Aurelio De Laurentiis. ‘Ti prego Vincenzo, chiama il presidente: io voglio restare a Napoli. Mi basta l’attuale stipendio, le parole di Lorenzo

Insigne è un Campione d’Europa. Il Covid non lo ha avuto solo il Napoli, ma tutti. Stanno rinnovando anche calciatori che non sono superiori a Lorenzo. Se Brozovic rinnova con l’Inter per una cifra pari a 6.5 milioni, perché l’attaccante del Napoli non può chiedere cinque milioni a stagione? Non mi sembra uno scandalo. Insigne era pronto a rinunciare a 11.5 milioni più 4.5 di bonus garantiti dal Toronto. Pisacane ha chiamato De Laurentiis, ma il presidente ha risposto picche”.

