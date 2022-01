Torino: Belotti verso l’addio, si fa avanti l’Al Hilal

Il “Gallo” Belotti non rinnoverà il suo contratto con i granata ma potrebbe non lasciare la Serie A

Tuttomercatoweb parla del futuro di Andrea Belotti. Il suo addio al Torino è praticamente una certezza, come anticipato anche dal presidente granata Urbano Cairo. La società vorrebbe monetizzare per quanto possibile ma per farlo dovrà cercare di trovare una soluzione nel mercato di gennaio. Il Newcastle si è fatto avanti, si legge, ma sarebbe arrivato il no del calciatore. Si registra inoltre l’interesse dell’Al Hilal, un suo trasferimento negli emirati però pare essere improbabile, la volontà dell’attaccante infatti sarebbe di rimanere in Italia, con Milan e Fiorentina che attendono al varco.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bacconi, Napoli: “Mertens sempre per terra, Elmas non mi piace”

Calciomercato Napoli, nel mirino c’è Julian Alvarez per sostituire Lorenzo Insigne

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Triplice evasione ad Avellino, due in fuga, uno preso