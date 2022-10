Tuttomercatoweb – Lobotka delude la Premier: pronto il rinnovo con il Napoli.

Questo è quanto riportato dal quotidiano online sul futuro di Lobotka al Napoli:

“E’ il momento dei rinnovi di contratto. Dopo aver tagliato in maniera massiccia il monte stipendi con la rivoluzione estiva, il Napoli sta ha margine di movimento per provare a blindare i giovani su cui punta per il futuro ed i pilastri della squadra che inevitabilmente hanno tutti attirato l’interesse dei grandi club. Dopo i prolungamenti di Meret e Zerbin, sono partiti i discorsi per Rrahmani, Di Lorenzo e Anguissa mentre c’è già l’intesa per il prolungamento e l’adeguamento del contratto di Stanislav Lobotka, passato da oggetto misterioso sistematicamente in panchina con Gattuso a punto di forza della squadra di Spalletti, prima in campionato ed in Champions, che lo preserva talvolta solo a risultato acquisito non riuscendo a farne a meno.

Il nuovo accordo

Come ampiamente anticipato, il centrocampista slovacco ha scelto di restare a Napoli ed il club partenopeo ha fatto il massimo, restando nei nuovi parametri del tetto ingaggi, per accontentarlo. Contratto fino al 30 giugno del 2028 – inclusa un’opzione per il rinnovo per un anno – a 3 milioni di euro all’anno più bonus intorno ai 500 mila. Annuncio previsto per novembre con un consistente bonus alla firma appena sotto i 2mln di euro.

Allontanata la concorrenza

Il rinnovo spegne anche i rumors di mercato per la mente della squadra di Luciano Spalletti. Le prestazioni straordinarie dello slovacco infatti avevano acceso i radar di club di primo piano a livello europeo come il Liverpool, oltre che di Manchester United e Chelsea, a caccia di un uomo d’ordine in mediana. Il Napoli però sfruttando la volontà del giocatore l’ha blindato: la squadra azzurra ora ed in futuro avrà Lobotka in cabina di regia”.

