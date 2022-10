Cassano su Kvaratskhelia: “I top club faranno carte false per averlo già ora”

“Fantantonio” è convinto che il futuro di Kvaratskhelia sia altrove

Il Napoli riuscirà a resistere alle eventuali offerte dei top club, trattenendo Kvicha Kavratskhelia? A tal proposito ha parlato l’ex calciatore Antonio Cassano ai microfoni della BoboTv su Twitch.

Queste le sue parole

Kvaratskhelia? Io non so più che aggettivo usare, mi stupisce sempre di più. Col Bologna ha fatto una partita meravigliosa a livello offensivo, ma fa anche la fase difensiva. Non so l’aggettivo giusto da usare, ma ditemi quale allenatore ha fatto crescere in soli 2-3 mesi un mezzo sconosciuto come lui. È arrivato in Italia e sta abbagliando tutti, fa cose meravigliose. Ha dei margini di miglioramento impressionanti. Penso che tutte le squadre più importanti al mondo faranno carte false per trattare col suo procuratore per prenderlo già da ora. Nell’arco di 2-3 anni diventerà qualcosa di stratosferico”.

