Chiariello fa un appunto a Gattuso

Nel corso della trasmissione Campania Sport in onda su Canale 21, Umberto Chiariello nel consueto editoriale ha mosso qualche critica a Gattuso. Ecco quanto dichiarato:

“Non mi piace la rissa finale che chiude la stagione, non mi piace la poca arguzia di Gattuso che sapendo di affrontare il Barcellona si becca l’infortunio di Insigne. Un allenatore esperto non commette questi errori, dispiace dirlo, non puoi tenere uno che le ha giocate tutte. Ha iniziato i cambi al 77′, ha fatto fare una virtuale passerella a Callejon, ma ha lasciato Insigne che s’è fatto male. Sono errori gravissimi di gestione, non si può pensare di farle giocare tutte ogni 3 giorni ad uno che non si risparmia mai. Le lacrime di Insigne fanno male al cuore e già Mertens ha rischiato più volte.”

