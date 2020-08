Cesarano: “Gattuso? Sulla questione rinnovo resti umile!”

Rino Cesarano parla di Rino Gattuso a Campania Sport

Il giornalista del Corriere dello Sport, Rino Cesarano, ha parlato di Gattuso ai microfoni di Campania Sport, programma in onda su Canale 21: “Quale sia la filosofia tattica di Gattuso ancora non si è capito. Ha cambiato tanti giocatori per evitare infortuni, ma contro la Lazio è stato ingenuo e sfortunato riguardo il problema fisico di Insigne. L’impatto col Napoli comunque è stato positivo. Gattuso ora deve dimostrare umiltà relativamente al rinnovo contrattuale, senza chiedere la luna”

